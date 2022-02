Rușii vor să demonstreze cu un filmuleț că se retrag VIDEO Ministerul rus al Apararii a publicat miercuri, imagini video cu o coloana de tancuri si vehicule militare despre care afirma ca parasesc peninsula Crimeea pe un pod de cale ferata dupa incheierea exercitiilor militare. O parte din trupe se vor intoarce la bazele lor permanente, mai specifica ministerul, conform Reuters. Presedintele american Joe Biden a declarat, marti, ca peste 150.000 de soldati rusi sunt inca plasati la granita cu Ucraina, dupa ce Occidentul a privit cu scepticism anuntul Moscovei referitor la o retragere partiala, informeaza News.ro. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

