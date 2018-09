Stiri pe aceeasi tema

- Unii conducatori auto isi fac propriile reguli pe strazile Chisinaului. La intersecția bulevardului Moscova cu strada Studenților, o șoferița a fost filmata in timp ce trece la culoarea roșie a semaforului, chiar daca pietonii traverseaza strada.

- Un grup de tineri din localitatea prahoveana TISA a crezut ca cineva le-a pregatit o farsa. In timp ce se indreptau spre casa, chiar la intrarea in localitate, o silueta imbracata in mireasa a traversat strada. Aceștia au oprit cele doua mașini cu care erau și au privit fantoma care s-a retras lent…

- Dupa ce a vizitat raniții internați la Spitalul Floreasca, ministrul Sanatații a declarat ca jandarmerița despre care s-a vehiculat vineri seara ca ar putea avea o fractura de coloana cervicala se simte foarte bine. Sorina Pintea a povestit ca a fost surprinsa de cat de bine este tanara din punct de…

- Dupa cum se stie, ministrul de externe canadian, Crystia Freeland, si-a exprimat joia trecuta, pe Twitter, ingrijorarea fata de recentele arestari ale unor militanti pentru drepturile omului (inclusiv pentru drepturile femeii) in regatul saudit, iar a doua zi a aparut o postare similara de pe contul…

- Conditii deplorabile la Spitalul Municipal din Lugoj. Pacientii sunt nevoiti sa astepte intr-o sala plina de igrasie și mucegai. O pacienta a filmat si a transmis imaginile pe pagina de Facebook a Televiziunii Romane.

- Mirel Albon (50 de ani) este de aproape patru ani selectionerul nationalei feminine de fotbal, iar de opt sezoane este antrenorul fetelor de la „U” Olimpia Cluj. Cu echipa clujeana a stabilit un veritabil record, reusind sa castige opt titluri consecutive si sa stabileasca o veritabila hegemonie in…

- Cațiva locatari ai capitalei și-au facut apariția la ședința CMC-ului. Locuitorii capitalei s-au aratat nemulțumiți ca consilierii nu rezolva nimic in privința problemei construcțiilor ilegale de pe str. V. Belinski, nr.4, și str. E. Coca, nr. 7. Danșii i-au cerut explicații lui Ion Ceban dupa ce socialistul…