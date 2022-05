Stiri pe aceeasi tema

- Șeful pro-rus al administrației militaro-civile a regiunii Herson, Kirill Stremousov, a declarat pentru agenția de presa TASS ca armata rusa asigura protecție suta la suta pentru locuitorii regiunii Herson, inclusiv forțele de aparare aeriana care apara regiunea de bombardamentele din Ucraina.…

- Rusia vrea sa anexeze regiunea Herson din Ucraina inainte de sfarșitul anului 2022. Herson (Kherson) este zona situata la nord de peninsula Crimeea, peninsula ocupata de ruși inca din anul 2014. Prin Herson, Rusia iși asigura calea de comunicație terestra cu Crimeea. Rusia a pornit actualul razboi in…

- Oficialii din orașul ucrainean Herson, ocupat de Rusia, vor adresa o petiție Kremlinului pentru a recunoaște in mod oficial regiunea din sudul Ucrainei ca parte a Federației Ruse, a anunțat miercuri agenția de presa de stat RIA Novosti. Armata rusa a preluat controlul asupra regiunii Herson (sud) la…

- Primul și cel mai important lucru la care s-a gandit Putin astazi a fost cat de aproape este de veterani. „Ei bine”, isi spuse ticalosul, „in razboi, ca si in razboi. O sa risc”. Și a redus distanța de la șapte sau opt metri confortabil la doi sau trei. Toți veteranii au fost verificați pentru prezența…

- Regiunea Herson din Ucraina va trece la rubla de la 1 mai, transmite presa de stat rusa, care il citeaza pe vicepresedintelele Administratiei Civil-Militare din regiune, Kirill Stremousov, potrivit CNN. Vicepresedintele Administratiei Civil-Militare din regiune, Kirill Stremousov, a declarat agentiei…

- Forțele ucrainene continua sa reziste atacurilor invadatorilor in orașul Mariupol, iar situația de la oțelaria Azovstal, unul dintre ultimele locuri inca sub control ucrainean din oraș este critica, in condițiile in care un numar mare de civili inca se afla in incinta. Tot in estul Ucrainei, forțele…

- O coperta a cotidianului italian ”La Stampa” a provocat reacția Ministerului de Externe al Federației Ruse. Ziarul italian ”La Stampa” a publicat pe coperta o imagine a unor raniți civili in razboiul dintre Rusia și Ucraina. ”Carnagiu”, acesta a fost titlul. Imaginea era din Donețk, unde o racheta…

- Rusii care spun ca le este rusine de "operatiunea militara speciala" declansata de Kremlin in Ucraina nu sunt rusi adevarati, a declarat vineri purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, citat de Reuters. "Unui rus adevarat nu ii este niciodata rusine sa fie rus", a spus Peskov in cadrul…