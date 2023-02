Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse au confiscat carti ucrainene din bibliotecile si scolile din estul ocupat al regiunii Luhansk si le-au ars in centrale termice, potrivit Centrului National de Rezistenta, o organizatie condusa de Fortele Speciale ale Ucrainei. In Rovenky, ocupata de rusi, cartile ucrainene, in special literatura,…

- Comercianții folosesc Turcia, Kazahstanul și Armenia pentru a se sustrage de la sancțiunile Uniunii Europene impotriva Rusiei intr-o tactica care incalca respectarea de catre aceste țari a embargoului blocului, a declarat vineri prim-ministrul Letoniei, Krisjanis Karins. Krisjanis Karins a facut aceasta…

- AvtoVaz, principalul producator de autoturisme din Rusia, se confrunta cu o penurie de vopsele auto, limitand opțiunile de culoare pentru cumparatorii de mașini la alb, negru și verde inchis, scrie luni, 30 ianuarie, ziarul financiar Vedomosti, preluat de The Moscow Times.Reprezentanții AvtoVaz au declarat…

- Razboi in Ucraina, ziua 287. Statele Unite a avertizat marți ca "nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului.

- Sprijinul din partea opiniei publice in Rusia pentru campania militara in Ucraina „scade semnificativ”, a estimat Ministerul britanic al Apararii, scrie The Guardian. Potrivit datelor, 55% dintre rusi sunt in favoarea tratativelor de pace cu Ucraina si doar 25% afirma ca sprijina continuarea conflictului,…

- Rusia folosește rachete cu capacitate nucleara, dar cu focoase neexplozive pentru a epuiza apararea antiaeriana a Ucrainei, a spus armata ucraineana, citata de BBC. Ofiialii militari au aratat fragmente de rachete de croaziera X-55 de fabricație sovietica - concepute pentru utilizare nucleara - gasite…

- Milioane de ucraineni raman in bezna la doua zile dupa ce Rusia a bombardat masiv teritoriul ucrainean. Operatorul de energie Ukrenergo a spus ca prioritatea este repararea infrastructurii cheie, dar reparațiile dureaza acum mai mult timp. 15 regiuni, inclusiv capitala Kiev, se confrunta cu „cea mai…