- O delegație rusa a sosit in Belarus pentru a purta discuții cu Ucraina, a anunțat duminica un purtator de cuvant al Kremlinului, citat de agenția de presa Ifax, preluata de Reuters. Dmitri Peskov a declarat ca delegația rusa include oficiali de la ministerele de Externe și al Apararii și de la biroul…

- Rusia urmareste sa ocupe Kievul si sa il ucida pe presedintele Volodimir Zelenski, a declarat vineri consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, in contextul asaltului la care fortele ruse supun capitala Kiev, relateaza Reuters.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca Rusia a reluat atacurile cu racheta in zorii zilei de vineri, la ora locala 04.00, dar ca trupele ruse au fost oprite din avansul lor in majoritatea directiilor, relateaza Reuters. Președintele ucrainean a declarat ca loviturile au vizat atat…

- Președintele francez Emmanuel Macron a refuzat cererea Kremlinului de a face un test rusesc pentru COVID inainte de intalnirea cu liderul rus, potrivit unor surse citate de Reuters . Acesta este motivul pentru care la intrevederea de la Moscova, Macron a fost ținut la distanța de Putin, cei doi oficiali…

- Presedintele tunisian Kais Saied a anuntat desfiintarea Consiliului superior al magistraturii (CSM), organ de supervizare judiciara pe care il acuza de partinire, transmit duminica AFP si Reuters. Decizia starneste preocupari legat de statul de drept din aceasta tara, desi a fost salutata de manifestanti…

- Președintele american Joe Biden va discuta joi cu președintele rus Vladimir Putin, conform unui comunicat al Casei Albe, in contextul in care armata rusa a mobilizat in ultima perioada zeci de mii de militari la granița cu Ucraina, informeaza Reuters.

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, a declarat marti un oficial al administratiei Biden pentru Reuters preluat de agerpres. Masurile, care urmeaza…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia nu are unde sa se retraga in cazul confruntarii cu Statele Unite asupra Ucrainei și ca va fi forțata sa dea un raspuns dur daca Occidentul nu renunța la „linia lui agresiva”, potrivit Reuters.