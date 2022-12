Stiri pe aceeasi tema

- Zece avioane de lupta cu zeci de militari italieni și spanioli au fost aduse la bazele aeriene Mihail Kogalniceanu și Borcea, pentru a asigura misiunile NATO de Poliție Aeriana pe teritoriul Romaniei. Conform Forțelor Aeriene Romane, Italia a venit la Mihail Kogalniceanu cu patru aeronave Eurofighter…

Aeronave Eurofighter Typhoon si CF-18 Hornet au aterizat vineri in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, si in Baza 86 Aeriana de la Borcea.

- Armata spaniola va trimite trupe si avioane de lupta F-18 in Romania in decembrie, au anuntat premierii din Spania si Romania in timpul unei conferinte de presa. Spania va trimite cel putin 130 de soldati si opt avioane de lupta F-18 in Romania luna viitoare pentru a intari flancul estic al NATO, potrivit…

- Opt militari romani de la Baza Aeriana „Mihail Kogalniceanu” au fost reținuți pentru furt de combustibil, in urma a zeci de percheziții facute de procurorii militari, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare. Conform surselor citate, in ancheta de furt și delapidare sunt suspecți 22 de militari…

- Razboi in Ucraina, ziua 260. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca țara sa se va mișca ”foarte atent, fara emoții, fara riscuri inutile”, in urma anunțului Rusiei ca iși retrage trupele dintr-o parte a regiunii Herson.

- Peste 300 de militari din Flotila Fluviala participa, in perioada 16 21 octombrie, la Exercitiul "Danube Protector" al fortelor navale fluviale, desfasurat pe Bratul Sfantu Gheorghe si la gurile Dunarii.Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale Romane, la exercitiul planificat, organizat si condus…