Rușii termină combustibilul și alimentele? Dupa cum afirma oficiali ai Ministerului Apararii din Ucraina intr-un raport despre situația frontului in cea de-a 27 zi de razboi, trupele rusești se cam apropie de fundul sacului cu alimentele și combustibilul. Ba, mai mult, acestea ar mai ține doar trei zile. Cel mult trei zile! „Fortele ruse de ocupatie care opereaza in Ucraina dispun de stocuri de munitie si alimente pentru cel mult trei zile. Situatia este similara si in privinta combustibilului, care se completeaza cu camioane-cisterna”, se arata in raport, și citam din agerpres.ro. Asta ar insemna ca se termina razboiul? Ca trupele rusești… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

