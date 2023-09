Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a afirmat miercuri ca a distrus trei drone ucrainene in Marea Neagra, fara a preciza ce au vizat, dupa un prim atac ucrainean dimineata impotriva unui santier naval rus la Sevastopol, in Crimeea anexata, relateaza France Presse, potrivit agerpres.ro. “La 13 septembrie (miercuri), in apele Marii…

- Rusia afirma ca a distrus in cursul noptii de sambata spre duminica pe Marea Neagra trei vedete militare rapide avand la bord soldati ucraineni care se deplasau catre Crimeea. La randul sau, armata ucraineana a anuntat ca fortele ruse au atacat regiunea Kiev cu drone explozive.

- Rusia a anuntat ca a doborat in Marea Neagra, in noaptea de vineri spre sambata, trei drone navale ucrainene care vizau podul din Crimeea, relateaza AFP. „Pe 2 septembrie, in jurul orei 02:20 ora Moscovei (23:20 GMT vineri, n.red.) a treia ambarcatiune semi-submersibila ucraineana fara echipaj, trimisa…

- Mai multe drone rusesti au atacat Kievul in noaptea de marti spre miercuri, provocand pagube materiale, a anuntat primarul capitalei ucrainene Vitali Klitschko, relateaza AFP. Atacul rușilor vine la doar o zi dupa ce ucrainenii au atacat cu drone fara pilot la Moscova, dar și navele rusești din Marea…

- Armata rusa a afirmat marti, 1 august, ca a respins in cursul noptii un atac cu trei drone navale ucrainene asupra a doua nave ale sale de patrulare din Marea Neagra, informeaza Reuters si Agerpres . ”Cele trei drone navale ale inamicului au fost distruse” de tirurile navelor ruse, a asigurat Ministerul…

- Ministerul Apararii al Federației Ruse a relatat ca forțele ucrainene au incercat sa atace nava de patrulare "Serghei Kotov", care indeplinește sarcini de control al navigației in partea de sud-vest a Marii Negre, cu drone marine. Atacul survine ulterior loviturilor aplicate de Rusia la Odesa.„In…

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața noua drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial de la Moscova.