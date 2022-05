Ministerul Apararii de la Moscova a comunicat, marti, ca Rusia a lovit cu rachete un aerodrom militar de langa Odesa, unde Ucraina primea armament occidental, transmite Reuters, citata de Agerpres. „Rachete de inalta precizie Onyx au lovit un centru logistic la un aerodrom militar din regiunea Odesa, pe unde se livrau arme straine”, arata un […] The post Rușii sustin ca au distrus hangare cu armament din SUA si tari europene, de pe un aerodrom din Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .