Rușii sunt disperați, își atacă propriile centre de recrutare cu cocktailuri Molotov Alte doua comisariate militare din Federația Rusa au fost atacate cu cocktailuri Molotov in noaptea de joi spre vineri, informeaza publicația Nexta. Pana in prezent, cel puțin patru centre de recrutare din Rusia au fost ținta unor astfel de atacuri, dupa ce Vladimir Putin a decretat mobilizarea parțiala a armatei ruse. De la declanșarea invaziei […] The post Rușii sunt disperați, iși ataca propriile centre de recrutare cu cocktailuri Molotov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

