Rușii spun că nu mai bombradează, realitatea este alta. Cernihov și Kiev - ținte permanente ale atacurilor De la 1 aprilie, serviciile de informații britanice noteaza ca atat Cernihovul, cat și capitala Kiev sufera din cauza atacurilor aeriene și cu rachete constante ale rușilor.„Ucraina a continuat, de asemenea, sa efectueze contraatacuri cu succes, dar limitate, la est și nord-est de Kiev. Forțele ucrainene au recuperat satele Sloboda și Lukashovka la sud de Cernihiv și sunt situate de-a lungul uneia dintre principalele rute de aprovizionare dintre oraș și Kiev”, se arata in comunicat. . Anterior, informațiile militare britanice au raportat ca Rusia iși muta o parte din forțele din teritoriile… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

