Rusii spun ca ei n-au gasit nicio substanta chimica la Douma, unde peste 70 de oameni au fost ucisi Specialistii rusi care au anchetat la Douma, unde regimul sirian este acuzat ca a lansat un atac chimic impotriva rebelilor, nu au gasit "nicio urma" de substanta chimica, a asigurat luni ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de AFP si Reuters.



"Specialistii nostri militari au fost deja acolo (...). Nu au descoperit nicio urma de clor sau alta substanta chimica folosita impotriva civililor", a declarat el intr-o conferinta de presa.



Printre altele, seful diplomatiei ruse a avertizat ca loviturile ce au vizat luni dimineata o baza militara a regimului in centrul Siriei,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a transmis, luni, ca atacul cu rachete asupra bazei militare din Siria a fost lansat de aeronave israeliene, dupa ce initial raidul a fost atribuit Washingtonului. Autoritatile israeliene nu au facut comentarii, transmite Bloomberg. Potrivit oficialilor…

- Membrii Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite se vor reuni luni la cererea Rusiei si a Statelor Unite, dupa ce 70 de persoane au murit duminica in orasul sirian Douma in urma unui atac chimic.Rusia a cerut reuniunea celor 15 membri ai consiliului pe tema "amenintarilor internationale,…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la ONU, a declarat, vineri, ca Washingtonul a obtinut sprijinul Consiliului de Securitate al ONU pentru un nou pachet de sanctiuni impotriva Coreei de Nord, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Astfel, 27 de nave, 21 de companii si un om de…

- Rachetele nord-coreene pot fi acum echipate cu arme nucleare si ar putea ajunge in Germania si Europa centrala, a declarat parlamentarilor in aceasta saptamana un oficial de top din Agentia de informatii externe a Germaniei, scrie ziarul Bild am Sonntag, citat duminica de Reuters. Directorul…

- Coreea de Nord a trimis in Siria echipamente ce pot fi folosite in fabricarea armelor chimice, dezvaluie un raport al ONU, care arata ca aproape 40 de transporturi nedeclarate au avut loc in intervalul 2012 - 2017. Raportul, care nu a fost facut public momentan, dezvaluie ca mai multi specialisti…

- Presedintele american, Donald Trump, ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV. In iunie 2017, Donald…

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, fost deputat PSD si un lider important al partidului, a fost retinut, joi, de procurorii DNA urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva sub acuzatia ca a luat mita 100.000 de euro pentru a face trafic de influenta la Agentia Nationala de…

- O noua serie de sanctiuni americane impotriva Moscovei reprezinta o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass. Se asteapta ca Washingtonul sa impuna…