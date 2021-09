In Canalul Manecii a patruns luni o nava ruseasca specializata in misiuni de recunoastere si in operatiuni de sabotaj maritim, conform unor surse citate de site-ul Metro.co.uk. Nava rusa denumita Yantar este dotata cu minisubmarine fara pilot si cu echipamente sofisticate de recunoastere, fiind observata luni in apropierea coastelor Marii Britanii. Nava Yantar, prezentata oficial drept vas pentru cercetari oceanografice, a fost utilizata in trecut pentru actiuni de sabotaj impotriva cablurilor submarine de telecomunicatii si impotriva senzorilor submarini pentru detectie, conform publicatiei UK…