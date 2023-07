Stiri pe aceeasi tema

- Moscova acuza ca Kievul planuieste un atac cu „bomba murdara” asupra centralei. Insa experții AIEA nu au gasit dovezi pentru niciuna dintre acuzații, dar au cerut rușilor acces suplimentar in centrala. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, acuza Rusia ca ar fi plasat dispozitive explozive pe acoperișurile…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat, in ultimul sau discurs, un nou bilant al atacului de la Harkov. Seful statului afirma ca peste 40 de persoane au fost ranite, intre care 12 copii. In același timp, Ucraina a acuzat Moscova ca pregateste o „provocare” la centrala nucleara Zaporojie,…

- Rusia a anuntat marti ca a doborat cinci drone deasupra regiunii Moscova, un atac pe care-l atribuie Kievului si care, acuza ea, nu ar fi putut sa aiba loc fara ajutorul Statelor Unite si NATO, relateaza AFP, potrivit news.ro.Ucraina a anuntat, la randul sau, mai multe atacuri ruse, inclusiv unul…

- Ucraina acuza Moscova ca pregatește "o provocare" pe teritoriul centralei nucleare de la Zaporojie, ocupata de forțele ruse. In egala masura, Rusia susține ca Kievul pregatește "un atac" asupra centralei, transmite AFP.

- Este ziua 496 de razboi in Ucraina. Rusia acuza Kievul ca a incercat sa loveasca aeroportul Vnukovo din Moscova cu drone, intr-un atac pe care MAE rus il descrie ca fiind „terorist”. Trei drone ar fi fost doborate de ruși deasupra regiunii Moscova și la sud-vest de regiunea Moscova. Nu au fost raportate…

- Rafael Grossi, seful Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), si-a amanat vizita planificata la centrala nucleara din Zaporojie, in sudul Ucrainei, aflata sub controlul Rusiei, pana cand va putea sa se deplaseze in siguranta, a declarat miercuri, 14 iunie, un inalt oficial guvernamental…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat vineri ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, informeaza Reuters. Centrala…

- Razboi in Ucraina, ziua 437. Autoritațile instalate de Rusia in regiunea anexata Zaporojie a Ucrainei au anunțat, vineri, evacuarea unora dintre locuitorii din 18 așezari din prima linie din cauza „bombardamentelor intensificate”.