Rușii și ucrainenii care fug de război fac haos în Bali: „Se comportă ca şi cum ar fi mai presus de lege” De cand a inceput razboiul dintre Rusia și Ucraina, Bali, cea mai faimoasa insula de vacanta din Indonezia, a devenit din nou un magnet pentru mii de rusi si ucraineni care cauta sa scape de ororile razboiului, relateaza CNN. Aproximativ 58.000 de rusi au vizitat aceasta insula idilica din Asia de Sud-Est in 2022, dupa redeschiderea in urma Covid-19, iar alti 22.500 au sosit doar in ianuarie 2023, potrivit guvernului indonezian, facandu-i al doilea grup de vizitatori dupa australieni. La numarul lor se adauga cei peste 7.000 de ucraineni care au sosit in 2022 si aproximativ 2.500 in prima luna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

