Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a spus ca a votat astazi pentru ca Romania sa fie o țara respectata in Europa. Virginel Iordache a declarat ca votul sau a fost pentru ca romanilor sa le fie mai bine. „Am votat pentru ca romanii sa fie recunoscuți ca cetațeni europeni adevarați și nu de…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a votat pentru candidatul care poate reprezenta Romania cu profesionalism. "Am votat cu acel candidat care a demonstrat ca poate reprezenta Romania cu profesionalism si demnitate in Europa si in lume. De asemenea, m-am uitat la mesajul pe care…

- Ponderea impozitelor in PIB in Romania a crescut, dar ramane una scazuta. Topul europenilor care platesc cele mai mari taxe Ponderea impozitelor in PIB, in UE, s-a situat anul trecut la 40,3%, in usoara crestere comparativ cu 2017 (40,2%), arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Pregatirile pentru un Brexit "fara acord de divort" au fost suspendate saptamana aceasta in Olanda, cu exceptia unui grup de medici veterinari din intreaga Europa, care a ramas in salile de curs pentru a invata limba olandeza la un nivel avansat inainte de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar,…

- Canalul Dunare-Marea Neagra (foto: Bloomberg) “Canalul de la Dunare pana la Portul Constanța este notoriu in istoria Romaniei. Mii de prizonieri politici au murit pentru a-l porni iar un dictator brutal a falimentat țara in timp ce il termina” – așa iși incep jurnaliștii Bloomberg reportajul despre…

- Rubrica Libertatea “Cine e tare și cine nu” puncteaza personajele care, in zilele anterioare, ne-au incantat sau ne-au dezamagit. HOT: Gina Miller, femeie britanica de afaceri Foto EPA Oricum ai privi problema, Gina Miller vine parca dintr-o alta lume. O lume in care te opui Brexitului și, deși ești…

- Comunicat de presa – Școala politica a TLDE in Politic / on 17/09/2019 at 12:08 / In acest an, in perioada 12-15 septembrie, a avut loc in stațiunea Jupiter Școala politica a TLDE – “Un om, o echipa, un nou angajament pentru Romania”, unde tinerii liberali au avut parte de o pregatire…

- Rusii au fost chemati la urne duminica, pentru alegeri municipale si regionale care au starnit un val de contestare de mare amploare la Moscova, dar si controverse la Sankt-Petersburg, al doilea oras ca marime al Rusiei. In fosta capitala imperiala, un guvernator sustinut de Kremlin, Aleksandr…