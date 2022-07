Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au intețit atacurile asupra orașului Severodonetsk, iar atacurile cu rachete vizeaza și uzina chimica Azot, in care se adapostesc sute de civili, inclusiv copii, anunța oficialii ucraineni. Uzina chimica din Severodonetsk este vizata de „focuri intense ale artileriei”, a anunțat luni guvernatorul…

- Un volum record de titei rusesc este incarcat in petroliere, cantitati fara precedent urmand sa ajunga in India si China, in conditiile in care alte state au restrictionat importurile, din cauza razboiului din Ucraina, transmite Bloomberg. Intre 74 si 79 milioane de barili de titei din Rusia (membru…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica seara, intr-un discurs, ca “operatiunea speciala” a armatei ruse este “in faliment” si ca Rusia va recunoaste realitatea. “Ne pregatim pentru noi tentative ale Rusiei de atacuri in Donbas, de intensificare a miscarilor sale in sudul Ucrainei.…

- Hackeri romani susțin ca au atacat și ei Rusia, ca raspuns la atacurile cibernetice lansate vineri de hackerii pro-ruși asupra site-urilor unor instituții importante, precum Guvernul Romaniei și Ministerul Apararii Naționale. Romanii de la Anonymous susțin, intr-o postare pe Facebook, ca ar fi atacat…

- Rusia a folosit un submarin diesel din Marea Neagra pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr. Este pentru prima data cand Moscova anunța ca a folosit flota sa de submarine pentru a lovi Ucraina, potrivit Reuters. „Echipajul unui submarin electric diesel al Flotei Marii Negre…

- Statele Unite au furnizat Kievului informații secrete extrem de precise, cu ajutorul carora forțele ucrainene au reușit sa-și mute rapid sistemele antiaeriene ori avioanele de lupta inainte ca ele sa fie distruse in bombardamentele și atacurile cu rachete lansate de armata rusa, au declarat mai mulți…

- Veștile din regiunea separatista Transnistria sunt un motiv de ”ingrjorare serioasa” pentru Rusia, a transmis, marți, Kremlinul, potrivit Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Moscova urmarește „cu multa atenție ce se intampla acolo și cum evolueaza situația”. Peskov…

- Rusia a lansat doua rachete deasupra centralei nucleare Zaporijie, punand in pericol siguranta centralei si a populatiei, a declarat directorul companiei nucleare ucrainene Energoatom, Petro Kotin, pe contul de Telegram, potrivit Kiev Independent. Atacurile cu rachete s-au soldat cu moartea a cel putin…