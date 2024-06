Stiri pe aceeasi tema

- Rusia și-a doborit din greșeala propriul elicopter Ka-29 cu ajutorul sistemelor sale de aparare anti-aeriana deasupra Anapa, un oraș din Krasnodar Krai din Rusia, situat pe coasta de nord a Marii Negre. Mai multe canale Telegram ale bloggerilor militari ruși au anunțat doborarea unui elicopter Ka-29…

- In sectorul Kupiansk, rușii au cucerit satul Ivanivka din regiunea Harkov și au avansat 200 de metri in apropierea satului Novoselivske din regiunea Lugansk, susține jurnalistul militar ucrainean Bohdan Miroșnikov pe Telegram.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a lansat drone asupra a doua rafinarii de petrol și a unui aerodrom militar din regiunea Krasnodar din Rusia in noaptea de vineri spre sambata, a declarat o sursa din forțele de securitate și aparare pentru Kyiv Independent.

- Fortele invadatoare ruse au preluat controlul asupra localitatii Bohdanivka, din estul regiunii ucrainene Donetk, a anuntat, duminica, ministerul rus al apararii, intr-un comunicat, potrivit Reuters. Controlul asupra Bohdanivka, localitate situata chiar la vest de orasul Bahmut, cazut in mainile invadatorilor…

- Forțele ruse inregistreaza progrese „consistente” și rapide pe campul de lupta. Potrivit experților militari, avansul armatei Moscovei se datoreaza, in principal, apararii antiaeriene ucraineane, care este din in ce mai limitata, in timp ce trupele ruse de la sol sunt spijinite puternic de aviație.…

- Mai multe explozii puternice și un incendiu de amploare au fost semnalate marți dimineața in orașul Djankoi din Crimeea ocupata, pe un aerodrom militar unde Rusia are staționate elicoptere de atac, potrivit unor canale Telegram afiliate Moscovei. In urma exploziilor, un incendiu de mare amploare ar…

- Atentatul terorist de la Moscova nu a trecut neobservat in Patriarhia Romana. Patriarhul Daniel i-a transmis un mesaj de condoleanțe omologului sau rus, Preafericitul Patriarh Kirill al Moscovei și al intregii Rusii. Scrisoarea secreta nu a fost facuta publica de Patriarhia Romana, ci doar de cea rusa.…