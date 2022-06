Rușii și-au „blindat” tancurile cu pietre Pentru a face fața atacurilor ucrainenilor, forțele rusești și-au „blindat” tancurile cu pietre. In imaginile care au fost distribuite pe rețelele de socializarese poate vedea un tanc ruses T-72B3 care are montate pe parțile laterale grilaje umplute cu bolovani. Sunt imaginile disperarii. Armata rusa a suferit pierderi importante de tehnica militara de la inceputul invaziei […] The post Rușii și-au „blindat” tancurile cu pietre appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

