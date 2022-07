Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a declarat ca detine controlul asupra regiunii Lugansk din estul Ucrainei dupa ce a preluat Lisiceansk, ultimul oras ucrainean controlat din regiune, potrivit The Guardian. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, i-a spus duminica lui Vladimir Putin ca fortele militare au stabilit „controlul…

- Armele americane vor ajuta Ucraina sa recupereze teritoriile ocupate de Rusia, inclusiv Crimeea si Donbas, a declarat ministrul ucrainean al Apararii, Oleksiy Reznikov, intr-un interviu pentru CNN. „Vom elibera toate teritoriile noastre, toate, inclusiv Crimeea", a spus el. „Crimeea este un obiectiv…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a anuntat, marti, ca armata rusa a ”eliberat total” zonele rezidentiale din Severodonetk, un oras situat in Donbas, in estul Ucrainei, actualul epicentru al confruntarilor armate in regiune, relateaza AFP. ”Zonele rezidentiale din Sivierodonetk au fost eliberat…

- Mai multe imagini din satelit din portul Sevastopol surprind mai multe nave rusești care sunt incarcate cu cereale ucrainene in Crimeea, scrie CNN. Furtul de cereale ucrainene de catre Rusia pare sa se intensifice pe masura ce continua razboiul.

- Apropiatul lui Putin, Serghei Kirienko, care a mers la Mariupol pentru a organiza o parada militara de Ziua Victoriei spune ca aceasta este ”imposibil de organizat” in Donețk și Lugansk, potrivit The Guardian . Nu va avea loc o parada de Ziua Victoriei in teritoriile controlate de Rusia, Donețk și…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a acuzat miercuri NATO și aliații sai ca continua sa „pompeze arme Ucrainei” și a avertizat ca Moscova vede livrarile de armament occidental ca fiind ”ținte legitime”, relateaza BBC . ”Vom considera orice mijloc de transport NATO care sosește pe teritoriul țarii…

- Forțele Armate ale Republicii Populare Lugansk, sprijinite de armata rusa care a invadat Ucraina, au anunțat ca au cucerit un sat și au filmat imagini din localitate. Militarii sunt mandri ca au reușit sa puna stapanire pe Novotoșkivske, pe care insa l-au ras de pe fața pamantului, bombardandu-l saptamani…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a declarat ca forțele ruse au capturat orașul-port strategic Mariupol, in sudul Ucrainei. Rusia a afirmat ca a capturat orașul portuar Mariupol, asediat in sudul țarii, cu excepția uzinei siderurgice Azovstal, unde rezista aproximativ 2.000 de luptatori ucraineni.…