Ambasadorul Romaniei la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat miercuri la Ministerul rus de Externe unde i s-a inmanat o nota privind declararea persona non grata a unui membru al Ambasadei Romaniei. „Aceasta masura este un raspuns la decizia anterioara nemotivata a partii romane de a declara persona non grata un diplomat al Ambasadei Rusiei […]