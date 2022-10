Rușii se pregătesc de ”cea mai grea bătălie” la Herson, anunță consilierul președintelui ucrainean Ocupanții ruși se pregatesc pentru ”cea mai grea batalie” la Herson si nu dau semne ca ar fi dispuse sa renunte la cel mai mare oras ucrainean ocupat, a declarat Oleksi Arestovici, consilier al presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, intr-o declaratie video difuzata marti seara, transmite Agerpres . „La Herson totul este clar. Rusii se reaprovizioneaza, isi intaresc gruparea de acolo”, a spus oficialul de la Kiev, citat de Reuters . „Inseamna ca nimeni nu se pregateste sa se retraga. Dimpotriva, cea mai grea batalie va avea loc pentru Herson”,a apreciat el. Contraofensiva ucraineana i-a respins… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

