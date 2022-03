Rușii se pregătesc de asaltul Odesei Forțele rusești se pregatesc de un atac coordonat la Odesa pe trei axe – terestru, naval și aerian. Americanii au anunțat ultimele informații de pe front din zona Marii Negre. Americanii au confirmat miercuri pregatirea asaltului asupra orașului-port Odesa. Și vine dupa ce cu cateva zile inainte au anunțat britanicii observand mobilizare importanta in zona Marii Negre. Odesa este in nord-vestul Marii Negre și la mica distanța de Crimeea. Cucerirea orașului-port, urmarita, se pare, de Putin, ar oferi legatura cu Transnistria, regiunea separatista din Republica Moldova, pentru trupele rusești.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Snegur, primul președinte al R. Moldova susține ca razboiul purtat de Rusia în Ucraina este analog celui din regiunea transnistreana din 1992. Într-un final, Ucraina va cunoaște pacea, iar datorita politicii actualei puteri de la Chișinau privind neutralitatea țarii, R.…

- Mircea Snegur, primul președinte al Republicii Moldova susține ca razboiul purtat de Rusia în Ucraina este analog celui din regiunea transnistreana din 1992. Într-un final, Ucraina va cunoaște pacea, iar datorita politicii actualei puteri de la Chișinau privind neutralitatea țarii, Republica…

- Liderul opoziției ruse Aleksei Navalnii a postat o serie de mesaje pe rețelele de socializare pentru a cere demonstrații zilnice in toata Rusia.1/12 We - Russia - want to be a nation of peace. Alas, few people would call us that now.— Alexey Navalny (@navalny) March 2, 2022 Acesta indeamna la mitinguri…

- Turcia a interzis trecerea stramtorilor Bosfor și Dardanele de catre toate navele de razboi, a anunțat luni seara ministrul de Externe, Mevlut Cavusoglu. Decizia a fost luata din cauza razboiului dintre Rusia si Ucraina, Administrația Erdogan indemnand inclusiv tarile riverane Marii Negre, precum Romania,…

- Fostul președinte al României, Traian Basescu, considera ca singura șansa ca Republica Moldova sa scape de o potențiala agresiune din partea Rusiei este Unirea cu România. „Eu, daca aș fi politician moldovean, sau daca aș avea putere de decizie, aș declara, azi, ca vreau…

- O femeie din Ucraina, locuitoare a orașului Umani a facut declarații cutremuratoare despre cum a reușit sa fuga de rachetele rusești noaptea trecuta. Femeia spune cu lacrimi în ochi ca și-a lasat în Ucraina parinții, prietenii și toate bunurile materiale și a reușit sa se refugieze în…

- Ucraina a arestat un rus care ar fi pregatit atacuri la Odessa, oraș – port de la Marea Neagra. Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat ca barbatul arestat ar fi agent al serviciului de informații militare al Rusiei. ”Sarcina sa principala era de a deteriora situatia politica in regiunea…

- Cand a luat decizia de a invada Ucraina, in 2014, Vladimir Putin s-a asigurat de trei lucruri, scrie Moise Guran: 1. Ca și-a securizat Crimeea, cu tot cu poziția strategica dominanta in Marea Neagra, dar și cu resursele de hidrocarburi (comparabile cu cele din perimetrul Neptun al OMV); 2. Ca a creat…