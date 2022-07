Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii acuza Statele Unite ca ar fi inmulțit capușe in sud-estul Ucrainei cu scopul de a crește numarul de imbolnaviri cu Boala Lyme a rușilor din zona de granița, scrie presa rusa, citata de Digi 24. Intr-o conferința de presa susținuta joi, șeful trupelor pentru protecția radiologica,…

- Presa ucraineana a fost dat publicitații un videoclip de pe telefonul unui militar rus ucis, in care se poate vedea cum trec ruții granița Ucrainei. Imaginile arata cum trupele rusești forțeaza frontiera cu Ucraina, fara a fi oprite. Ukrainian media published a video from the phone of the slain occupier,…

- Statele Unite „vor furniza ucrainenilor sisteme de racheta mai avansate si munitii care le vor permite sa atinga mai precis obiective cheie pe campul de lupta din Ucraina„, a spus Joe Biden intr-un articol pentru The New York Times, publicat marti, informeaza AFP. Statele Unite vor livra Ucrainei sisteme…

- Armata rusa ar fi descoprit cadavrele a 152 de combatanti ucraineni in otelaria Azovstal, la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, si este pregatita sa le predea Ucrainei, anunta marti Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. In cursul unor operatiuni de cautare in otelarie, in care s-au baricadat peste…

- Invazia Rusiei in Ucraina a dus la devastarea a sute de spitale și a altor instituții medicale și i-a lasat pe medici fara medicamente pentru combaterea cancerului sau fara posibilitatea de a efectua intervenții chirurgicale, a declarat președintele Volodymyr Zelenski, citat de Reuters. Zelenski a spus…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat cu un „raspuns proporțional” imediat daca Marea Britanie continua sa „provoace direct” Ucraina sa atace ținte din Rusia, relateaza Reuters. Moscova a citat declarații ale ministrului britanic al forțelor armate, James Heappey, care a afirmat ca Marea Britanie susține…

- Ziua 51 a razboiului declanșat de Rusia in Ucraina incepe cu o victorie simbolica a Ucrainei. Crucisatorul Moskva s-a scufundat. Este cea mai mare pierdere navala suferita de Rusia de la Al Doilea Razboi Mondial. Rușii au confirmat scufundarea navei, insa au susținut ca de vina a fost ”marea furtunoasa”.…