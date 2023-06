Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a sustinut marti ca a lovit in capitala ucraineana un sistem de aparare antiaeriana Patriot, de fabricatie americana, cu o racheta hipersonica Kinjal, in atacul sau nocturn asupra Kievului si a altor parti ale tarii, transmite agentia EFE. Totodata, Ministerul Apararii rus a dat asigurari ca apararea…

- Agentia Centrala de Informatii (CIA) a transmis un nou mesaj catre rușii satui de razboi și de efectele conflictului armat. Acest nou efort al CIA reprezinta o oportunitate fara precedent de a-i convinge pe rusii nemultumiti de razboiul din Ucraina si de viata din Rusia sa le impartaseasca secretele,…

- Fortele ucrainene au intreprins ''tentative in masa'' de a strapunge apararea rusa in Bahmut in ultimele 24 de ore, a comunicat Ministerul Apararii de la Moscova, citat de agentiile de presa ruse.

- Varsovia a criticat manevrele unui avion de lupta rus Su-35, care s-a apropiat periculos de mult de o aeronava poloneza, aflata in misiune pentru Frontex deasupra Marii Negre. Granicerii polonezi au afirmat vineri ca un avion de lupta rus a interceptat un avion polonez care efectua un zbor de patrulare…

- Rusia a acuzat luni, 8 mai, Kievul nu doar de sponsorizarea, ci si de organizarea de acte teroriste, dupa ce seful Directiei principale de informatii de pe langa Ministerul Apararii ucrainean (GUR), generalul Kirilo Budanov, a declarat ca ucrainenii vor continua sa ii ”ucida pe rusi oriunde in lume”,…

- Rusia a testat cu succes o racheta balistica intercontinentala in sudul tarii, a anuntat in aceasta dimineata Ministerul Apararii de la Moscova. Racheta cu raza lunga de actiune a fost lansata din zona de testare Kapustin Yar din regiunea Astrahan, pe malul Marii Caspice. Focoasa testata a avut un impact…

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat marti ca fortele sale controleaza aproximativ 80% din orasul ucrainean Bahmut, in timp ce purtatorul de cuvant al gruparii estice a Forțelor Armate Ucrainene, Serhii Cherevatyi, a respins afirmatia. De la inceputul razboiului si pana pe…

- Rusia a notificat toate partile implicate in pactul cerealelor de la Marea Neagra ca acordul a fost prelungit cu 60 de zile. Moscova nu ia in calcul o alta extindere a pactului daca pretentiile sale nu vor fi satisfacute.