- Ucraina nu este nerabdatoare sa discute cu presedintele rus Vladimir Putin, dar trebuie sa infrunte realitatea și sa treaca la actiune. Acest lucru va fi necesar pentru a se pune capat razboiului, a sustinut vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. ”Exista lucruri de discutat…

- La peste trei luni de la invazia Rusiei in Ucraina, Vladimir Putin a vizitat soldații raniți pe ront, aflați intr-un spital din Moscova. Pe unul dintre soldați, președintele Rusiei l-a intrebat daca și-a vazut familia, iar tanarul a raspuns ca nu. Imbracat in halat alb și insoțit de ministrul rus al…

- Rusia a folosit un submarin diesel din Marea Neagra pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr. Este pentru prima data cand Moscova anunța ca a folosit flota sa de submarine pentru a lovi Ucraina, potrivit Reuters. „Echipajul unui submarin electric diesel al Flotei Marii Negre…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat cu un „raspuns proporțional” imediat daca Marea Britanie continua sa „provoace direct” Ucraina sa atace ținte din Rusia, relateaza Reuters. Moscova a citat declarații ale ministrului britanic al forțelor armate, James Heappey, care a afirmat ca Marea Britanie susține…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar alte 18 au fost ranite in atacuri aeriene, sambata, vizand orasul portuar Odesa, in sudul Ucrainei, anunta seful de cabinet al presedintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, relateaza AFP. ”Odesa: cinci persoane au fost ucise, iar alte 18 ranite Iar ele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca aliatii au livrat in sfarsit armele pe care Kievul le-a cerut, adaugand ca acestea vor ajuta la salvarea vietilor a mii de oameni, relateaza News.ro citand agenția Reuters. Intr-un discurs video sustinut vineri seara, Volodimir Zelenski…

- Ministerul rus al Apararii a difuzat o inregistrare video care prezinta o intalnire intre seful marinei ruse si supravietuitori ai crucisatorului Moscova, care s-a scufundat in Marea Neagra, transmite AFP. In imagini sunt prezentați zeci de barbati in uniforme de marinar, aliniati in fata sefului marinei,…