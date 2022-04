Rușii se duc în Ucraina nu pentru „patrie”, dar că să jefuiască și să violeze Jefuirea salbatica a orcilor lui Putin devine unul dintre principalele motive pentru acest razboi. Sa fim corecți: nimeni nu a dat și nu da nicio „porunca de a jefui și a viola”. Da, comandanții sunt mai mult decat condescendenți la jaf și violuri. Vehiculele blindate sunt pline de prada, dar acest lucru nu provoaca plangeri. Cert este ca putiniștii nu au alte motivații acum. Retorica despre „patria-patrie” nu funcționeaza, urletele Kremlinului despre niște miticii „naziști” sunt deja obosite. Singurul lucru care inca ii inspira cumva pe soldați este abilitatea de a jefui, stoarce și rupe chiloții… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

