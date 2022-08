Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a oferit noi detalii pentru oameni. Acesta a susținut ca se așteapta ca dupa creșterea actuala a prețului gazului pe piața spot europeana acesta sa ajunga la 5.000 de euro pana la finele anului 2022. Cel din urma și-a exprimat opinia in cursul zilei de duminica pa […] The post Rusii scumpesc gazul mai mult decat ne-am fi asteptat. Avertismentul transmis Europei de Medvedev appeared first on IMPACT .