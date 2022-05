Ruşii scot de la naftalină tancurile vechi de 50 de ani pentru a le trimite în Ucraina Tancurile vechi au fost scoase din depozitele din regiunea Rostov si Crimeea, unde erau stocate, pentru a fi transferate in Ucraina. Cel mai probabil, astfel de tancuri vor fi folosite de catre separatistii pro-rusi din Donbas. Sursele media ucrainene sustin ca decizia trimiterii acestor tancuri in Ucraina reprezinta dovada pierderilor mari suferite de armata rusa […] The post Rusii scot de la naftalina tancurile vechi de 50 de ani pentru a le trimite in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

