In aceasta luna, Bahamas au ordonat oprirea tuturor tranzactiilor cu entitatile ruse si belaruse aflate sub incidenta sanctiunilor dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, iar ulterior a declarat ca a gasit active de 3 miliarde de dolari ai caror proprietari sunt legati de Rusia. ”Exista trei persoane identificate si o companie cu active in valoare de aproximativ 1,6 miliarde de dolari”, a declarat Jomo Campbell, miercuri, intr-o declaratie catre Parlament. ”Din activele enumerate mai sus, doar 7,5 milioane de dolari sunt active aflate in custodie intr-un portofoliu de gestionare a activelor, iar…