Rușii s-au dezlănțuit în Ucraina: au lansat o ploaie de rachete și au lovit cea mai mare rafinărie de petrol Rusia a lansat joi atacuri cu rachete in intreaga Ucraina si a lovit cea mai mare rafinarie de petrol din tara, potrivit declaratiilor Kievusui. In acelasi timp, seful grupului mercenar Wagner a estimat ca orasul Bakhmut, care este asediat de mult timp, va cadea in saptamani sau chiar luni, relateaza Reuters.

Rusia a lansat joi dimineata 36 de rachete asupra Ucrainei, tintind din nou infrastructuri energetice ale acestei tari si a lovit in acest raid de asemenea cea mai mare rafinarie ucraineana, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Grupul de mercenari Wagner din Rusia a incetat sa mai recruteze prizonieri pentru a lupta in Ucraina, a declarat joi fondatorul sau, Evgheni Prigojin, relateaza Reuters, potrivit Rador.

Fostul comandant al grupului de mercenari Wagner din Rusia care a fugit in Norvegia, a relatat ca a vazut cum unii dintre camarazii sai au fost impuscati in timp ce incercau sa fuga din prima linie in Ucraina, a declarat avocatul sau norvegian pentru Reuters.

Evgheni Prigojin, fondatorul grupului de mercenari Wagner care lupta pentru Rusia in Ucraina, a cerut parlamentului sa interzica relatarile negative din presa despre oamenii sai prin modificarea Codului penal, astfel incat "discreditarea" luptatorilor sa fie pedepsita cu pana la cinci ani de inchisoare,

Belarus a emis miercuri o hotarare care restricționeaza temporar accesul in parți din regiunea de sud-est Gomel, care se invecineaza cu Ucraina și Rusia, relateaza Reuters, potrivit RADOR.

Forțele ucrainene au lovit un sediu din Luhansk al grupului de mercenari Wagner din Rusia, a anunțat guvernatorul provinciei din estul Ucrainei, potrivit BBC.

Rusia a declarat marti ca agreeaza ideea SUA cu privire la necesitatea unei paci juste si durabile in Ucraina, dar a minimizat perspectiva unor negocieri pana cand nu-si va atinge obiectivele "operatiunii sale militare speciale" in Ucraina, relateaza Reuters, relateaza Agerpres.

Rusia lanseaza asupra unor ținte din Ucraina rachete de croaziera neinarmate, care au fost concepute pentru a transporta focoase nucleare, pentru a incerca sa epuizeze stocurile de aparare antiaeriana ale Kievului, a declarat marți un inalt oficial militar american citat de Reuters.