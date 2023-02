Stiri pe aceeasi tema

Rușii au lansat o serie de noi atacuri cu rachete asupra țintelor din Ucraina. Zeci de ținte au fost vizate in noaptea de miercuri spre joi, susțin ucrainenii.

Alarmele de raid aerian au sunat, marti dimineata, pe intreag teritoriul Ucrainei. Potrivit datelor disponibile pe site-ul www.alerts.in.ua, la ora 11:28, toate regiunile ucrainene au fost vizate de alerte de raid aerian. Deocamdata, nu exista informatii suplimentare si nici comentarii din partea…

Este alerta de raid aerian in toata Ucraina dupa ce rusia a lansat un nou atac masiv cu rachete, anunța The Kyiv Independent.

Sirenele de raid aerian au inceput sa sune, luni dimineata, in mai multe regiuni ale Ucrainei, iar in unele localitați au fost raportate explozii - scrie RBC. Potrivit unei harti online administrate de un site oficial ucrainean, alertele de raid aerian au fost declansate in regiunile de est ale tarii.…

O alerta de raid aerian a fost pornita marți, in mai multe regiuni din Ucraina. Alerta ii avertizeaza pe ucraineni ca rușii bombardeaza in a treia zi de Craciun numeroase localitați din estul și sudul Ucrainei. Cetățenii sunt invitați sa mearga in adaposturile antiaeriene.

Inca o alerta de raid aerian in toata Ucraina, in ziua de Craciun

In aceasta dimineața este alerta aeriana in toata Ucraina, dupa mai multe atacuri cu rachete și obuze ale rușilor.

Forțele Armate Ruse dezvolta o ofensiva in direcția Donețkului, a declarat reprezentantul oficial al Ministerului Apararii al Federației Ruse Igor Konașenkov, marți, in cadrul unui briefing, relateaza Interfax.