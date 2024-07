Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi a refuzat sa joace la Jocurile Olimpice de la Paris. Starul sud-american a dezvaluit ca nu va face parte din lotul Argentinei pentru competitia din aceasta vara, preferand sa se concentreze pe Copa America. De asemenea, Lionel Messi a transmis ca nu mai are varsta necesara pentru a evolua…

- Dupa ce, in 2021, la varsta de doar 18 ani, a reușit sa obțina calificarea pentru Jocurile de Olimpice de la Tokyo in proba de tir cu arcul, radauțeanca Madalina Amaistroaie, legitimata la CSM Suceava, lupta in aceasta perioada sa obțina biletele pentru Jocurile Olimpice de la Paris, care vor ...

- Eduard Novak a fost cooptat! Eduard Novak, singurul campion paralimpic al Romaniei, fost Ministru al Sportului, și participant la cea de-a șasea ediție a Jocurilor Paralimpice din cariera in aceasta vara, a fost cooptat pentru a face parte din Comunitatea Ambasadorilor Allianz – partener Mondial al…

- Canotorul Mihai Chiruta a obtinut calificarea la Jocurile Olimpice, marti, la Regata de Calficare Mondiala de la Lucerna, in proba de simplu masculin, anunta COSR, potrivit news.roMihai a concurat in finala probei de simplu vasle si s-a clasat pe primul loc.

- Luptatoarea Kriszta Incze a reusit sa se califice in finala turneului mondial de la Istanbul, la categoria 62 kg, si sa-si asigure biletul de participare la Jocuriile Olimpice de la Paris. Kriszta Incze a invins-o in semifinale pe Veranika Ivanova (AIN), scor 6-1. Romanca a inceput luptele la Sfantu…

- Simona Halep (32 de ani, 1149 WTA) se pregatește sa revina pe zgura. Va participa la turneul WTA 125 Trophee Clarins (13-19 mai), care va avea loc la Paris. Ea a acceptat invitația din partea organizatorilor, fiind anunțata pe site-ul oficial. Sportiva din Constanța va juca din nou pe suprafața ei preferata,…

- Floretista Malina Calugareanu s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris, din vara acestui an. Rezultatul a fost posibil dupa ce sportiva din Romania a caștigat turneul preolimpic de scrima care a avut loc la Differdange (Luxemburg).

- Halterofilul Marin Robu reușește calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. El a obținut acest drept dupa ce a evoluat la Cupa Mondiala din Thailanda, fiind la moment pe locul 8 in clasamentul mondial al categoriei de greutate 89 kg. Marin Robu a concurat și la Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde…