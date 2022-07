Stiri pe aceeasi tema

Echipa de fotbal FCSB a invins cu scorul de 1-0 (0-0) divizionara secunda Otelul Galati, sambata seara, intr-o partida amicala.

Cea de a doua semifinala a Grand Slam-ului de la Wimbledon dintre Simona Halep și Elena Rybakina s-a incheiat cu victoria sportivei din Kazahstan, cu 6-3, 6-3, aceasta calificandu-se in finala competiției londoneze. Halep susține ca adversara ei a meritat sa caștige.

Pentagonul susține ca nu exista niciun motiv pentru a crede ca retragerea Rusiei de pe Insula Șerpilor este „un gest de bunavoința", cum a anunțat Moscova.

Ana Bogdan (29 ani, 111 WTA) a obtinut victoria in doar 61 de minute, fiind pentru a doua oara prezenta in turul secund la All England Club, dupa editia din 2017.

Cea mai urgenta nevoie a Ucrainei o reprezinta MLRS (sistem de lansare de rachete multiple) pentru a contrabalansa superioritatea Rusiei in ceea ce priveste armamentul greu, a spus ministrul de Externe ucrainean Dmitro Kuleba, potrivit CNN. SUA discuta despre trimiterea de sisteme avansate in Ucraina,…

Gigantul rus Gazprom a anunțat ca va utiliza capacitatea onshore a gazoductului Nord Stream 2 pentru nevoile interne ale Rusiei.

Mai multe bombardamente intense ale Rusiei asupra celui de-al doilea oraș ucrainean Harkov au ucis doua persoane și au ranit 19, a declarat guvernatorul regional din Harkov, Oleh Synehubov. Un depozit de produse siderurgice a luat foc, iar cateva mașini au fost, de asemenea, distruse in atacul asupra…