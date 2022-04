Ucraina incearca evacuarea oamenilor de la Mariupol, insa Rusia respinge toate propunerile, a declarat sambata Mykhailo Podolyak, consilier al președintelui ucrainean. Potrivit acestuia, Moscova nu vrea sa permita crearea niciunui coridor umanitar. „Distrugerea orașului Mariupol și a luptatorilor de la Azovstal este simbolica pentru ei”, a mai spus oficialul citat de „Kyiv Independent”. Kievul si […] The post Rușii refuza evacuarea civililor din Mariupol appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .