Rușii recunosc înfrângerea din oraşul ucrainean Liman Ministerul rus al Apararii recunoaste ca fortele ruse din orasul ucrainean Liman au fost retrase, informeaza RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Franta: Romani acuzați ca au furat motoare de barci in valoare de peste 300.000 de euro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEacuzați ca au furat motoare de barci in valoare de peste 300.000 de euro…

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii afirma ca a retras trupele rusești din orașul strategic Lyman din estul Ucrainei, informeaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Cercetașii Forțelor Armate ucrainene nu pot descifra interceptarile radio, deoarece militarii ruși folosesc limba tuvana pentru a transmite informații, susține Ministerul rus al Apararii pe canalul sau Telegram. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul rus al Apararii a declarat ca, daca acțiunile „grupurilor de sabotaj ucrainene” vor avea succes și centrala nucleara Zaporojie va ajunge sub controlul Kievului, Occidentul va cere Rusiei sa asigure o „zona demilitarizata” in jurul centralei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Forțele aeriene rusești au lovit atelierele fabricii Motor Sich din regiunea ucraineana Zaporojie, unde erau reparate elicoptere, a susținut duminica Ministerul rus al Apararii, citat de agenția de stat RIA, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sistemele de aparare aeriana rusești au interceptat 17 obuze ale sistemului de rachete cu lansare multipla HIMARS in regiunile Herson și Zaporojie, a anunțat marți Ministerul rus al Apararii prin vocea lui Igor Konașenkov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Artileria și rachetele rusești au bombardat orașul ucrainean Bakhmut in cursul nopții și in dimineața zilei de miercuri, in ceea ce unele surse au speculat ca ar fi fost o represalii pentru un atac ucrainean care a folosit un sistem de rachete Himars, furnizat de SUA, asupra unui sit de aparare aeriana…

- Fortele ruse au facut mici progrese teritoriale in jurul orasului Popasna, a anuntat, duminica, Ministerul britanic al Apararii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Ministerul rus al Apararii a afirmat ca forțele sale au distrus doua sisteme avansate de rachete HIMARS de producție americana și depozitele de muniție ale acestora in estul Ucrainei, transmite The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…