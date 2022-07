Rușii recrutează din penitenciare pentru a completa pierderile suferite în Ucraina Confruntata cu pierderi umane grele in razboiul din Ucraina, Rusia ar lua in considerare opțiuni neconvenționale pentru recrutarea celor care doresc sa lupte pe front, inclusiv in penitenciarele rusești. „Lipsa de personal a Forțelor Armate ale Federației Ruse poate obliga Ministerul Apararii al Federației Ruse sa utilizeze metode de recrutare neconvenționale. Aceasta include recrutarea de personal din inchisorile rusești catre Wagner PMC (organizație paramilitara compusa din mercenari, n.r.). Daca este adevarat, acest pas indica, cel mai probabil, dificultați in inlocuirea pierderilor semnificative… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ocupanții ruși mențin presiunea pe forțele ucrainene in timp ce se regrupeaza pentru a incerca noi ofensive in viitorul apropiat, afirma ministerul britanic al apararii in evaluarea de marți dimineața. Ce spun serviciile secrete militare britanice: Trupele rusești continua sa obțina progresiv mici caștiguri…

- Distrugerea suveranitații Ucrainei și schimbarea regimului raman in continuare principalele obiective ale lui Vladimir Putin, susțin analiștii militari de la Institutul pentru Studiul Razboiului (ISR) din Ucraina. Principalele concluzii ale analiștilor Institutului, conform publicației Ukrainska Pravda:…

- O biserica de lemn a unei celebre manastiri ortodoxe din estul Ucrainei a fost distrusa in urma unui nou bombardament rus, a declarat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, amintind ca precedentul bombardament a ucis saptamana aceasta in aceeasi manastire patru calugari, informeaza AFP.…

- Atacurile trupelor ruse s-au concentrat, peste noapte, in estul Ucrainei. Numeroase explozii s-au auzit in regiunea Lugansk, unde se duc lupte pentru controlul a doua localitați. Trupele ucrainene s-au retras din Popansa, care este acum sub controlul rușilor. In regiunea Donețk, primarul din Sloviansk…

- UPDATE 3 Trupele ruse au inceput sa bombardeze marti dupa-amiaza combinatul siderurgic Azovstal, din orasul Mariupol, port ucrainean la Marea Azov, dupa ce soldati ucraineni ar fi incalcat incetarea focului, a anuntat Ministerul Apararii rus, citat de agentia de presa RIA, transmite Reuters. „A fost…

- Vladimir Putin a acordat un titlu onorific celei de-a 64-a Brigazi de Puscasi Motorizati din cadrul Fortelor terestre ruse, responsabila de atrocitațile din Bucea. Decretul a fost semnat de catre liderul de la Kremlin, pentru „acțiunile exemplare” ale personalului militar. Bucea este acum scena celui…

- Rusia nu poate recruta soldați in regiunea Caucazului de Nord pentru a lua parte la razboiul impotriva Ucrainei. Motivul principal este lipsa de dorința a populației din aceasta regiune de a participa la ostilitați. Acest lucru se precizeaza in rezumatul operațional al Statului Major al Forțelor Armate…