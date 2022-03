Rușii, prinși în ambuscadă. Au fost mitraliaţi. VIDEO Pe retelele sociale a aparut o inregistrare video care prezinta imagini dramatice cu ceea ce pare a fi o coloana de blindate ruse surprinsa intr-o ambuscada pe o sosea intr-o zona neprecizata din Ucraina. Imaginile, postate pe un cont de Twitter specializat in agregarea si centralizarea de inregistrari si imagini referitoare la razboiul din Ucraina, arata distrugerea unor blindate cu rachete antitanc si militari mitraliati in timp ce abandoneaza vehiculele de lupta. #Ukraine : Very dramatic footage of a Russian convoy ambushed yesterday, showing the destruction of a T-72(B3) and a BTR-82A, as… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

