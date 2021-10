Rușii primesc alimente la schimb cu băutură. „Mitilicu” face ravagii In regiunea Orenburg din Federația Rusa, consumul de alcool contrafacut a provocat spitalizarea a 67 de persoane saptamana trecuta, dintre care 34 au murit. Autoritațile nu știu ce cantitate din alcool toxic a fost vanduta. In schimb au instituit programul „alcool contra mancare”. Autoritațile din aceasta regiune din centrul Rusiei au anunțat duminica, 10 octombrie, ca le-au […] The post Rușii primesc alimente la schimb cu bautura. „Mitilicu” face ravagii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

