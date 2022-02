Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a condamnat decizia SUA de a trimite trupe suplimentare in Europa, printre care si 1.000 de militari in Romani a, pentru a sprijini aliații din NATO, in contextul temerilor privind o invazie rusa in Ucraina, transmite BBC . Ministrul adjunct de externe rus, Alexander Grushko, a declarat ca este…

- 1.000 de militari americani vor fi repozitionati din Germania in Romania Foto: Arhiva. 3.000 de militari americani vor fi trimisi suplimentar în tari de pe flancul estic al NATO, dintre care aproximativ 1.000 vor fi repozitionati în zilele urmatoare de la o baza din…

- Presedintele american Joe Biden a cerut Pentagonului sa desfasoare peste 3.000 de militari pentru consolidarea apararii aliatilor europeni, intr o prima miscare majora a fortelor SUA in contextul tensiunilor militare cu Rusia asupra Ucrainei, au declarat oficiali americani citati miercuri de Wall Street…

- Aflat in ceea ce el a numit "o 'misiune de pace'', Orban si-a manifestat speranta ca discutiile ce vor urma in zilele si saptamanile urmatoare vor conduce in final la un acord, potrivit Agerpres."As dori sa va asigur ca niciun lider al Uniunii Europene, al statelor membre nu isi doresc un razboi. Suntem…

- Statele Unite au autorizat solicitarea țarilor baltice de a trimite arme de fabricație americana în Ucraina, pe fondul temerilor legate de o invazie rusa, a declarat joi un oficial american, potrivit AFP. SUA "accelereaza transferurile autorizate de echipamente de origine americana…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat intr-o conferinta de presa, ca va fi crescuta prezenta militara in Polonia si Romania, in contextul situatiei de la frontierele Ucrainei, pentru ca exista o obligatie in termenii Articolului 5 din Tratatul NATO, de a apara aceste state, precizand ca nu exista o…

- Joe Biden a declarat vineri ca pregateste un "set de initiative" care vizeaza protejarea Ucrainei de un atac rus, intr-un moment in care Kievul si Washingtonul acuza Rusia ca a concentrat trupe la frontiera si ca efectueaza pregatiri pentru o invazie, relateaza AFP si Reuters. Afirmand ca…

- Situația este din ce in ce mai tensionata la granița Poloniei cu Belarusul. Migranții vor sa rupa gardul și incearca cu orice preț sa intre in Polonia. Noi imagini video au aparut pe canalele de informare din Belarusl. Serviciile speciale poloneze au estimat numarul migranților la granița…