Rușii pregătesc execuții publice în UCRAINA Rusia a elaborat planuri pentru execuții publice in Ucraina, pe masura ce orașele sunt capturate de trupele ruse, relateaza Bloomberg . Bloomberg citeaza un oficial al serviciilor de informații europene care a spus ca Moscova a elaborat strategii pentru a distruge moralul ucrainenilor, pentru a-i descuraja sa riposteze pe masura ce orașele cad sub controlul Kremlinului. Oficialul a spus ca Moscova intenționeaza sa reprime protestele, sa rețina oponenții și, eventual, sa efectueze execuții publice, scrie agenția de presa. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

