Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) este necesar sa dea dovada de "deschidere fata de cei care nu vor sa fie instrumentalizati de Kremlin", apreciaza presedintele Consiliului European Charles Michel, in marja Adunarii Generale a ONU, la New York, intr-un interviu acordat publicatiei online Politico. La cateva zile…

- Alte doua comisariate militare din Federația Rusa au fost atacate cu cocktailuri Molotov in noaptea de joi spre vineri, informeaza publicația Nexta. Pana in prezent, cel puțin patru centre de recrutare din Rusia au fost ținta unor astfel de atacuri, dupa ce Vladimir Putin a decretat mobilizarea parțiala…

- ”Cetatenii mobilizati care au achizitionat bilete inainte de 21 septembrie 2022 (inclusiv) au dreptul la o rambursare involuntara (in afara controlului clientului) pentru bilet”, a precizat compania aeriana Aeroflot intr-un comunicat. De asemenea, Aeroflot a mentionat ca trebuie contactat personal locul…

- Anunțul lui Vladimir Putin referitor la mobilizarea parțiala a populației din Rusia i-a facut pe ruși sa caute masuri extreme, pentru a nu fi trimiși la razboi. S-a inregistrat o creștere a cautarilor pe internet cu privire la o metoda teribila, care indica o dorința a rusilor de a scapa de inrolarea…

- "Cum sa scapi de mobilizare", este cea mai cautata fraza de pe internet din Rusia, inregistrata de Google Trends in aceasta dimineața, la scurt timp dupa anunțul președintelui Vladimir Putin privind mobilizarea parțiala. In plus, mulți rușii au cumparat d

- Gazprom a anunțat marți ca pomparea de gaze naturale prin conducta Nord Stream va fi oprita complet timp de mai multe zile, incepand de miercuri, relateaza TASS . Rușii vor opri livrarile de gaz prin gazoductul ce alimenteaza Germania de miercuri incepand cu ora 04:00, ora Moscovei, pana pe 3 septembrie,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat liderilor occidentali sa-și inchida țarile pentru cetațenii ruși, ca pedeapsa pentru decizia presedintelui Vladimir Putin de a trimite trupe in Ucraina. Intr-un interviu pentru cotidianul american Washington Post, Zelenski a argumentat ca rusii ar…

- Președintele rus ar dori sa convinga lumea ca țara sa este ghidata de valori conservatoare. In realitate, insa, ideea pe care o propune este una singura – umilința, scrie jurnalistul britanic de origine rusa Peter Pomerantsev, pentru The Moscow Times și citat de onet.pl . Valentina mi-a spus ca la…