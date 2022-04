Stiri pe aceeasi tema

- Jurnaliști și analiști militari au organizat o ampla dezbatere la televiziunea rusa de stat Russia 1, in care au discutat despre noua racheta balistica intercontinentala cu capacitate nucleara, prezentata de Rusia. Analiștii militari susțin ca aceasta racheta are capacitatea de a distruge un oraș…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus, intr-o interventie video la Forumul de la Doha, organizat de Qatar, ca Rusia alimenteaza o cursa periculoasa a inarmarii prin promovarea arsenalului nuclear rus.

- Razboi in Ucraina, ziua 25. Kremlinul afirma ca Occidentul este adevaratul vinovat pentru razboiul din Ucraina. Rușii planuiesc un atac puternic in Zaporojie, orasul cu cea mare centrala nucleara din Europa. Peste 6.000 de oameni au fost evacuați sambata

- Ziua a 14-a de razboi aduce embargo-ul SUA pentru petrolul, gazele si carbunele rusesti, in timp ce Kremlinul ameninta ca barilul de petrol poate depasi 300 de dolari. Marea Britanie, de asemenea, a anuntat ca va opri importurile de petrol pana la finalul anului 2022. In aceeasi zi, si UE a anuntat…