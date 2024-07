Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a afirmat marti ca a lovit mai multe avioane de lupta Su-27 la o baza aeriana ucraineana, declansand o dezbatere in Ucraina cu privire la capacitatea acesteia de a-si securiza aerodromurile inainte de livrarea asteptata de avioane F-16.

- Forțele rusești sufera pierderi grele in luptele indirjite de la Vovceansk, in regiunea de granița Harkov și se pregatesc sa trimita infanteriști marini din Flota Pacificului, relateaza RBC Ucraina. Localitatea a devenit un camp de macel pentru infanterie, scrie Forbes.

- Forțele ucrainene au lovit pentru prima data un avion de lupta rusesc Sukhoi Su-57 de ultima generație. Avionul se afla intr-o baza aeriana din interiorul Rusiei, a anunțat duminica agenția de informații GUR de la Kiev. Pentru a confirma lovitura, ucrainenii au prezentat imagini din satelit. Mesajul…

- Ucraina a desfașurat forțe speciale in Siria pentru a lupta impotriva mercenarilor ruși de acolo, relateaza Kyiv Post, citat de news.yahoo.com și Business Insider. Militarii ucraineni ii susțin pe rebelii sirieni in lupta impotriva regimului Assad in sud-vestul țarii, potrivit publicației. Ucraina se…

- Vladimir Putin a depus juramantul ca președinte pentru inca un mandat de șase ani. Conduce Rusia de 25 de ani și de atunci, țara s-a indepartat de democrație și statul de drept. Nu exista alegeri libere. In 2022, sub conducerea lui Putin, Rusia a invadat Ucraina intr-o mișcare de escaladare a razboiului…

- A inceput. Rușii au declanșat ofensiva terestra in regiunea Harkov, in incercarea de a sparge frontul ucrainean. Urmatoarele doua luni vor fi critice pentru Ucraina, a carei armata se afla acum in cea mai proasta situație posibila, in mare criza de recruți și cu o mare parte a ajutorului militar american…

- Armata ucraineana a publicat recent pe rețelele sociale o inregistrare video care arata un tanc ucrainean care distruge un tanc rusesc, intr-o confruntare directa surprinsa pe frontul din regiunea Donețk. Astfel de imagini, cu lupte directe intre tancuri sunt extrem de rare in razboiul din Ucraina,…

- Regimul de la Kremlin a anunțat, miercuri, ca a lovit cartierul general de comanda al gruparii sudice a armatei ucrainene, care are sediul in portul Odesa, unde Ucraina a anuntat ca un atac cu rachete a ucis trei persoane, relateaza Reuters.