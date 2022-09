Stiri pe aceeasi tema

- Leonid Volkov, liderul de cabinet al opozantului rus Aleksei Navalnii, a afirmat pentru ziarul independent rus Novaia Gazeta ca nici nemții sau spaniolii n-au putut sa-i sfideze pe Hitler sau Franco.

Cunoscutul politolog american spera ca infrangerea Rusiei in Ucraina sa fie perceputa ca o mare umilire naționala, pe care rușii sa nu o mai repete niciodata.

Disidentul rus Aleksei Navalnii a fost mutat din nou intr-o celula de izolare in colonia penitenciara in care este inchis, a anuntat el pe Twitter, adaugand ca acuza Moscova pentru aceasta decizie, informeaza miercuri dpa, potrivit Agerpres.

Regiunea Donetk din Ucraina este supusa bombardamentelor masive, armata rusa incearca sa sparga liniile de aparare ucrainene si sa avanseze. Trupele trimise de Putin intr-o misiune speciala stagneaza de cateva saptamani, potrivit mediafax.

In ultimele 30 de zile, asaltul Rusiei spre orașul Bakhmut a fost axa sa cea mai de succes in Donbas, au precizat serviciile secrete militare britanice, potrivit Ministerului britanic al Apararii. Redam mai jos principalele concluzii ale raportului intocmit in 9 august.

Artileria și rachetele rusești au bombardat orașul ucrainean Bakhmut in cursul nopții și in dimineața zilei de miercuri, in ceea ce unele surse au speculat ca ar fi fost o represalii pentru un atac ucrainean care a folosit un sistem de rachete Himars, furnizat de SUA, asupra unui sit de aparare aeriana…

O racheta a lovit un bloc din Donețk iar autoritațile ucrainene anunța ca cel puțin șase persoane au murit. De asemenea, zeci de persoane sunt disparute, iar salvatorii le cauta printre ruine, potrivit Sky News.