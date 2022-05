Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii ucraineni și imaginile din satelit indica dovezi ale unor aparente gropi comune in afara orașului asediat Mariupol. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comparat ieri asediul cu o „operațiune terorista”. Oficialii ucraineni au identificat marți locul unor gropi comune in afara orașului…

- Purtatorul de cuvant al fostului cancelar german a facut aceasta declarație ca raspuns la criticile președintelui Volodimir Zelenski, care a afirmat recent ca atrocitațile comise de Rusia in țara sa sunt rezultatul concesiilor de ani de zile facute Moscovei. Pe de alta parte, Merkel nu a raspuns invitației…

- De aproape o luna, Ucraina este bombardata masiv de armata rusa, dar ramane inca in picioare. Rusia nu pare sa fi facut progrese majore, spun analiștii militari, deși continua sa atace principalele orașe ale țarii vecine.Noi explozii au avut loc noaptea trecuta in Herson, oraș deja cucerit de trupele…

- Oficialii ucraineni susțin ca au ucis un al patrulea general rus și ca acesta ar fi un semn ca ofițerii superiori ai Moscovei sunt din ce in ce mai forțați sa conduca de pe front, relateaza BBC. Anton Gerashchenko, consilier la Ministerul de Interne al Kievului, a susținut pe Telegram ca forțele ucrainene…

- Oficialii ucraineni au anunțat miercuri ca generalul-maior rus Oleg Mityaev a fost ucis de forțele ucrainene. Este al patrulea general rus care iși pierde viața in razboiul pornit de Putin in urma cu trei saptamani, semn ca comandanții Moscovei sunt din ce in ce mai forțați sa conduca de pe front, informeaza…

- Presa din Ucraina anunța ca vineri, 11 martie, un grup de 10 militari ruși l-a rapit pe Ivan Fiodorov, primarul orașului Melitopol. Anterior, el refuzase sa coopereze cu armata rusa care au acaparat teritoriul orașului. Acest lucru a fost raportat pe canalul sau de Telegram de catre Anton…

- HARTA| Razboiul din Ucraina: Rușii admit faptul ca sunt opriți de blocajele ucrainenilor HARTA| Razboiul din Ucraina: Rușii admit faptul ca sunt opriți de blocajele ucrainenilor Pe canalele rusești de Telegram și Twitter se face un update zilnic al avansarii trupelor. Fața de ziua de ieri, situația…

- Pe canalele de Telegram și Twitter, rușii anunța faptul ca au cucerit orașul Energodar, iar acum trupele se indreapta spre Voznesensk. De asemenea, rușii susțin ca trupele lor din nord și din sud se vor reuni, iar in scopul final ar fi blocarea capitalei Kiev și izolarea acesteia de restul regiunilor…