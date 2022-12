Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au bombardat sambata centrul orașului Herson, inregistrandu-se cel puțin 8 morți și 35 de raniți, conform datelor prezentate de președintele Volodimir Zelenski. „Teroriștii continua sa aduca pacea rusa sub forma bombardamentelor populației civile. Kherson. Dimineața, sambata, in Ajunul Craciunului,…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat oficial ca Statele Unite vor trimite un pachet suplimentar in valoare de 1,8 miliarde de dolari ca asistenta in Ucraina, care va include sistemul de rachete Patriot, potrivit CNN. ”Va dura ceva timp pentru a finaliza instruirea necesara” pentru a opera sistemul,…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a propus o incetare a ostilitaților de Craciun. Acesta este momentul ca oamenii normali sa se gandeasca la pace, a spus liderul Ucrainei. „Propun Rusiei sa faca un pas concret și semnificativ catre o soluție diplomatica, care este menționata de Moscova atat…

- Forțele ruse au „distrus” orașul Bahmut din estul Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce armata ucraineana a raportat raiduri cu rachete, rachete și raiduri aeriene in mai multe parți ale țarii, relateaza The Guardian. Cele mai recente batalii din razboiul de noua luni și jumatate…

- UPDATE Cel putin 6 persoane au fost ucise si 58 ranite intr-o explozie puternica ce a avut loc duminica dupa-amiaza pe artera comerciala foarte frecventata Istiqlal, din centrul metropolei turce Istanbul, relateaza presa locala citata de AFP si Reuters. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a precizat,…

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte 15 au fost ranite la un poligon rusesc din regiunea Belgorod, cand doi atacatori ucraineni au deschis focul asupra unui grup de voluntari care doreau sa lupte in Ucraina, a anunțat agenția de presa RIA, potrivit Reuters. Ministerul Apararii a comunicat ca…

- Orașul Liman, din estul Ucrainei, este sub controlul complet al Kievului, conform lui Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean a mai afirmat in discursul sau zilnic ca alte doua localitați din regiunea Herson, in sudul Ucrainei, au fost eliberate. Capturarea duminica de catre armata ucraineana a orașului…