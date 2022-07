Stiri pe aceeasi tema

- Gazprom oprește astazi livrarile de gaze catre Europa prin conducta Nord Stream 1, principalul gazoduct care transporta gazele rusești pana in Germania. Motivul oficial al sistarii gazelor il reprezinta „lucrarile de mentenanța", programate a avea loc timp de zece zile, in perioada 11-21 iulie. Guvernele…

- Insula Șerpilor reprezinta un avertisment pentru Rusia ca Ucraina „nu va fi rupta", a declarat Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca arborarea steagului ucrainean pe Insula Șerpilor din Marea Neagra a fost un semn ca țara sa nu poate fi rupta. In mesajul…

- Restaurantele McDonald’s Corporation se redeschid duminica in Rusia, de Ziua Nationala a Rusiei, cu nume si patron noi, la mai bine de trei decenii dupa ce lantul occidental de fast-food extrem de popular a ajuns in Rusia, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Uniunea Europeana lucreaza la o posibila interzicere a furnizarii de servicii cloud catre Rusia, ca parte a noilor sanctiuni impotriva Kremlinului pentru invadarea Ucrainei, a declarat miercuri un oficial UE pentru Reuters, notand ca masura este complexa din punct de vedere tehnic, transmite Reuters.…

- Un aerodrom civil privat din regiunea Harkov din Ucraina a fost lovit de o racheta, sambata dimineața (4 iunie), distrugand mai multe hangare. Managerul Aeroclubului Harkov, Serhii Filatov, a declarat pentru Reuters ca zece avioane au fost avariate, potrivit Reuters. Rușii au reușit sa loveasca un aerodrom…

- Moscova va finanta reconstructia teritoriilor din Ucraina asupra carora a preluat controlul si va repara drumurile care leaga acele regiuni de Rusia, a declarat, miercuri, vicepremierul rus Marat Khusnullin, relateaza agentia de presa rusa RIA, potrivit Reuters, informeaza News.ro. Fii la…

- Rusii ucid metodic civili in Ucraina. Organizatia Amnesty International a anuntat vineri ca strange dovezi conform carora trupele ruse au comis crime de razboi in Ucraina, atunci cand au ocupat o zona din apropierea capitalei Kiev in februarie si martie, transmite Reuters. De asemenea, civilii au suferit…

- Rusia a folosit un submarin diesel din Marea Neagra pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr. Este pentru prima data cand Moscova anunța ca a folosit flota sa de submarine pentru a lovi Ucraina, potrivit Reuters. „Echipajul unui submarin electric diesel al Flotei Marii Negre…