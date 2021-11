Rușii nu mai au bani de caviar pentru masa de Sărbători. Prețul a ajuns la un nivel record Preț record in prag de Sarbatori pentru caviarul rosu din icre de somon, o alternativa la icrele de sturion, mult mai scumpe, in Rusia, unde aceasta delicatesa este nelipsita de pe mesele de sfarsit de an, in mod normal. In 2021, insa, lucrurile s-ar putea sa se schimbe radical, din cauza “speculatiilor” de Craciun. Deși cantitatea de somon pescuit s-a marit, caviarul este mai scump, transmite AFP. Pe piata cu amanuntul, pretul unui kilogram de caviar rosu este de peste 5.000 de ruble (aproximativ 60 de euro la cursul de schimb actual), cel mai ridicat de la debutul publicarii datelor statistice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile gazelor europene au crescut din nou miercuri, dupa o intarziere aparuta in procesul de aprobare a unei noi conducte majore din Rusia, Nord Stream 2, despre care surse guvernamentale germane au spus ca ar putea sa nu fie pusa in functiune pana in martie anul viitor, transmite Reuters.Autoritatea…

- Pretul gazelor naturale a crescut din nou miercuri in Europa, dupa ce Agentia Federala a Retelelor din Germania (Bundesnetzagentur, BNetzA) a anuntat marti suspendarea procedurii de aprobare a Nord Stream 2, controversatul gazoduct intre Rusia si Germania pe sub Marea Baltica,

- Franța va intra in stare de alerta sanitara din cauza creșterii accelerate a infectarilor, a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului. Oficialul francez spune ca ideea carantinei nu poate fi exclusa complet. Deocamdata, la Paris, oamenii se pregatesc de Craciun, de teama ca exact de sarbatori ar putea…

- Pretul gazelor naturale a crescut din nou miercuri in Europa, dupa ce Agentia Federala a Retelelor din Germania (Bundesnetzagentur, BNetzA) a anuntat marti suspendarea procedurii de aprobare a Nord Stream 2, controversatul gazoduct intre Rusia si Germania pe sub Marea Baltica, invocand un obstacol juridic,…

- Romania a avut, anul trecut, o creștere economica de 8%, cea mai mare in randul statelor UE in trimestrul III, fața de perioada similara din 2020, conform datelor Eurostat. Țara noastra este urmata de Ungaria, cu un avans de 6,1%, Lituania – 6%, Danemarca – 5,4%, Polonia – 5,3%, Germania 2,5%, Franța…

- Deși suntem in extrasezon, cand prețul la tomate ar fi trebuit sa creasca, ceea ce se intampla in piața acum depașește orice imaginație. La Izbiceni, o zona legumicola cunoscuta din Romania, prețurile s-au prabușit pur și simplu, din cauza importurilor și a cererii reduse in contextul restricțiilor…

- Squid Game a ramas timp de aproape o luna pe prima poziție a listei celor mai vizionate spectacole de pe Netflix in Statele Unite. Duminica, serialul sud-coreean a fost detronat duminica de serialul thriller „You”, care tocmai a avut lansarea celui de-al treilea sezon. „You” spune povestea unui cuplu…

- Liderul de la Kremlin a lansat un mesaj din carantina, izolandu-se dupa ce zeci de membri ai anturajului sau au fost confirmati cu COVID-19 Presedintele rus Vladimir Putin le-a transmis joi concetatenilor sai sa dea dovada de „patriotism” in alegerile legislative din acest weekend, un scrutin ce urmeaza…