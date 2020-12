Rușii, nemulțumiți de exporturile de vaccinuri. „Mai bine grăbește-te în Argentina pentru a te vaccina” Unii ruși și-au exprimat vineri frustrarea pe rețelele de socializare, dupa ce ce 300.000 de doze de vaccin Sputnik V COVID-19 din țara au fost furnizate Argentinei, argumentand ca ar trebui puse la dispoziție mai multe doze celor din țara, relateaza Reuters.Deși vaccinuleste disponibil la Moscova, pana acum au fost livrate loturi relativ mici inmulte regiuni rusești ca parte a unui program de vaccinare in masa. Mai multerapoarte arata ca, pana acum, s-au primit 2.000 de doze sau mai puțin.Novgorod aprimit pana acum 600 de doze pentru uz civil, potrivit unui oficial dinguvernul local. Kaliningrad… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

